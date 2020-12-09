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27:17
من برنامج:
ما وراء الخبر
بعد جلسته في غدامس.. هل ينجح البرلمان الليبي بالانعقاد مجددا؟
قال الكاتب المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم إن محاولة توحيد مجلس النواب الليبي والانعقاد في مدينة غدامس هي ثمرة جهود محلية وإقليمية استمرت أكثر من عامين، وقد حضر هذه الجلسة أكثر من 110 نواب.
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9/12/2020
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