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26:29
من برنامج:
ما وراء الخبر
هاجم أوباري وانطلق نحو القاهرة.. ما الذي يخطط له حفتر؟
قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية محمد حامد إن الجيش المصري لديه تفويض من البرلمان بالتحرك الإستراتيجي على الجانب الغربي لمواجهة أي أعمال عدائية، أو أي محاولة لخرق خط سرت الجفرة.
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7/12/2020
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