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من برنامج: ما وراء الخبر

هاجم أوباري وانطلق نحو القاهرة.. ما الذي يخطط له حفتر؟

قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية محمد حامد إن الجيش المصري لديه تفويض من البرلمان بالتحرك الإستراتيجي على الجانب الغربي لمواجهة أي أعمال عدائية، أو أي محاولة لخرق خط سرت الجفرة.
7/12/2020
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حفتر يراوغ عسكريا..هل هي محاولته الأخيرة أم مساع لإفشال الجهود السياسية؟

26:31
(الجزيرة)

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26:23
(الجزيرة)

رغم الأمل بالوصول للقاح.. كورونا يزيد من ضحاياه ويعصف بمنصات التواصل الاجتماعي

06:24
(الجزيرة)

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26:24
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