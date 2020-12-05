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من برنامج: ما وراء الخبر رغم الأمل بالوصول للقاح.. كورونا يزيد من ضحاياه ويعصف بمنصات التواصل الاجتماعي

ما زالت مستجدات جائحة كورونا تشغل رواد منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، في ظل وصول الإصابات بالفيروس إلى أرقام قياسية بمعدل عالمي يقترب من 700 ألف إصابة جديدة يوميا.

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