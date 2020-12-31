search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
26:38
من برنامج:
ما وراء الخبر
حدود الردع وتوقعات الرد.. هل ينجح ترامب في إيقاع طهران في الفخ؟
قال أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن محمد الشرقاوي إن هناك انقساما حقيقيا داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن المغزى من تكتيكات الردع التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب إزاء إيران.
اقرأ المزيد
31/12/2020
-
|
آخر تحديث: 1/1/2021
05:06 AM (مكة المكرمة)
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات
play
26:16
غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد
play
26:52
وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟
play
26:59
وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟
play
26:48
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات
play
26:16
غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد
play
26:52
وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟
play
26:59
وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟
play
26:48
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟
السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع
الثورة السودانية بعد عامين على قيامها.. ماذا حققت؟ وأين أخفقت؟
تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات
الأكثر قراءة
صياد إندونيسي يعثر على غواصة "درون" في مهمة سرية محتملة
هجوم وُصف بغير المسبوق.. تفجير يستهدف قاعدة روسية شمالي سوريا وتنظيم "حراس الدين" يتبنى
ماذا سيحدث لجسمك عند تناول البطاطا يوميا؟
كلمة واحدة تكلفه 136 ألف دولار والإيقاف 3 مباريات.. كافاني يعترض على تفسيرها ويتقبل العقوبة