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من برنامج: ما وراء الخبر حدود الردع وتوقعات الرد.. هل ينجح ترامب في إيقاع طهران في الفخ؟

قال أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن محمد الشرقاوي إن هناك انقساما حقيقيا داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن المغزى من تكتيكات الردع التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب إزاء إيران.

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