البث الحي
26:38

من برنامج: ما وراء الخبر

حدود الردع وتوقعات الرد.. هل ينجح ترامب في إيقاع طهران في الفخ؟

قال أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن محمد الشرقاوي إن هناك انقساما حقيقيا داخل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشأن المغزى من تكتيكات الردع التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب إزاء إيران.
31/12/2020-|آخر تحديث: 1/1/202105:06 AM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات

26:16
(الجزيرة)

غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد

26:52
(الجزيرة)

وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟

26:59
(الجزيرة)

وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

26:48
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات

26:16
(الجزيرة)

غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد

26:52
(الجزيرة)

وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟

26:59
(الجزيرة)

وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

26:48
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

هل يُصلح بايدن ما أفسده ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟

(الجزيرة)

السنة الجديدة وسم يتصدر منصات التواصل.. وكورونا بطل العام المنصرم بلا منازع

(الجزيرة)

الثورة السودانية بعد عامين على قيامها.. ماذا حققت؟ وأين أخفقت؟

"كنداكة" الثورة السودانية.. آلاء صالح وأخواتها في مواكب التغيير (الجزيرة)

تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

صياد إندونيسي يعثر على غواصة "درون" في مهمة سرية محتملة

صياد وعسكري إندونيسيان مع الغواصة درون (مواقع التواصل)

هجوم وُصف بغير المسبوق.. تفجير يستهدف قاعدة روسية شمالي سوريا وتنظيم "حراس الدين" يتبنى

رتل عسكري روسي في طريقه إلى مدينة القامشلي بالحسكة شمال شرقي سوريا (الأناضول)

ماذا سيحدث لجسمك عند تناول البطاطا يوميا؟

ارتبط تناول البطاطا المقلية بمخاطر أعلى من تناول البطاطا المطهية أو المسلوقة أو المهروسة (بيكسابي)

كلمة واحدة تكلفه 136 ألف دولار والإيقاف 3 مباريات.. كافاني يعترض على تفسيرها ويتقبل العقوبة

كافاني يحتفل بأحد أهدافه مع يونايتد (رويترز)