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26:16
من برنامج:
ما وراء الخبر
تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات
قال القيادي في المقاومة الجنوبية اليمنية عادل الحسني إنه ينبغي قراءة الهجوم على مطار عدن ضمن سلسلة من الحوادث، متسائلا عمّن سبق أن طرد الحكومة الشرعية من عدن واستهدف الجيش الوطني؟
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30/12/2020
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