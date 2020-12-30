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من برنامج: ما وراء الخبر

تفجير مطار عدن.. الأبعاد والرسائل والتأثيرات

قال القيادي في المقاومة الجنوبية اليمنية عادل الحسني إنه ينبغي قراءة الهجوم على مطار عدن ضمن سلسلة من الحوادث، متسائلا عمّن سبق أن طرد الحكومة الشرعية من عدن واستهدف الجيش الوطني؟
30/12/2020
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ما وراء الخبر
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غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد

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وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟

26:59
(الجزيرة)

وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

26:48
(الجزيرة)

تهديد بـ"ضربات ساحقة".. ما دلالة دخول إسرائيل على خط التصعيد الأميركي الإيراني؟

26:39
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد

26:52
(الجزيرة)

وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟

26:59
(الجزيرة)

وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

26:48
(الجزيرة)

تهديد بـ"ضربات ساحقة".. ما دلالة دخول إسرائيل على خط التصعيد الأميركي الإيراني؟

26:39
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