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من برنامج: ما وراء الخبر

غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد

قالت الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات الخبيرة بالشأن الإيراني فاطمة الصمادي إن ملف الطاقة في علاقات العراق بإيران ليس جديدا، لكنه أخذ أبعادا جديدة مؤخرا أهمها محاولات الحد من التدخل الإيراني في العراق.
29/12/2020
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26:59
(الجزيرة)

وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

26:48
(الجزيرة)

تهديد بـ"ضربات ساحقة".. ما دلالة دخول إسرائيل على خط التصعيد الأميركي الإيراني؟

26:39
(الجزيرة)

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26:44
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