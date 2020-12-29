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26:52
من برنامج:
ما وراء الخبر
غاز وديون.. جانب من تعقيدات علاقة طهران ببغداد
قالت الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات الخبيرة بالشأن الإيراني فاطمة الصمادي إن ملف الطاقة في علاقات العراق بإيران ليس جديدا، لكنه أخذ أبعادا جديدة مؤخرا أهمها محاولات الحد من التدخل الإيراني في العراق.
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29/12/2020
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