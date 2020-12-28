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من برنامج: ما وراء الخبر

وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟

قال أستاذ دراسات الخليج وإيران بجامعة قطر، محجوب الزوري، إن زيارة الوفد العراقي إلى طهران تترجم القلق الذي تشعر به بغداد من أن يتم استغلال أراضيها في مهاجمة المصالح الأميركية.
28/12/2020
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(الجزيرة)

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26:39
(الجزيرة)

تحذيرات متبادلة.. إلى أي حد سيصل تصعيد واشنطن وطهران؟

26:44
(الجزيرة)

التوتر الأميركي الإيراني.. جدية التهديد واحتمالات المواجهة

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