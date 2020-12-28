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26:59
من برنامج:
ما وراء الخبر
وفد رسمي عراقي في طهران.. هل تفلح جهود الكاظمي في تخفيف التوتر؟
قال أستاذ دراسات الخليج وإيران بجامعة قطر، محجوب الزوري، إن زيارة الوفد العراقي إلى طهران تترجم القلق الذي تشعر به بغداد من أن يتم استغلال أراضيها في مهاجمة المصالح الأميركية.
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28/12/2020
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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/27)
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