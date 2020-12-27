البث الحي
26:48

من برنامج: ما وراء الخبر

وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، إن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تعني تغير موقف القاهرة تجاه ليبيا.
27/12/2020
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

تهديد بـ"ضربات ساحقة".. ما دلالة دخول إسرائيل على خط التصعيد الأميركي الإيراني؟

26:39
(الجزيرة)

تحذيرات متبادلة.. إلى أي حد سيصل تصعيد واشنطن وطهران؟

26:44
(الجزيرة)

التوتر الأميركي الإيراني.. جدية التهديد واحتمالات المواجهة

26:51
(الجزيرة)

من دكتاتور مفضل إلى انتقاد المساعدات الخارجية لمصر.. هل تبرأ ترامب من السيسي؟

26:48
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

تهديد بـ"ضربات ساحقة".. ما دلالة دخول إسرائيل على خط التصعيد الأميركي الإيراني؟

26:39
(الجزيرة)

تحذيرات متبادلة.. إلى أي حد سيصل تصعيد واشنطن وطهران؟

26:44
(الجزيرة)

التوتر الأميركي الإيراني.. جدية التهديد واحتمالات المواجهة

26:51
(الجزيرة)

من دكتاتور مفضل إلى انتقاد المساعدات الخارجية لمصر.. هل تبرأ ترامب من السيسي؟

26:48
شاهد المزيد
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ما وراء الخبر- وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/12/27)

(الجزيرة)

مايا دياب تشكك في لقاحات كورونا.. والوفيات المرتفعة بمصر تثير تساؤلات عن الإصابات بالفيروس

(الجزيرة)

سباق الأخبار-العالِم أوغور شاهين مكتشف لقاح كورونا شخصية الأسبوع وتفشي سلالة جديدة من الفيروس حدثه الأبرز

(الجزيرة)
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