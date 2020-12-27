26:48

من برنامج: ما وراء الخبر وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟

قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، إن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تعني تغير موقف القاهرة تجاه ليبيا.

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