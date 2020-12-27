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26:48
من برنامج:
ما وراء الخبر
وفد مصري في طرابلس لأول مرة منذ 6 سنوات.. لماذا الآن؟
قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية، السنوسي بسيكري، إن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس تعني تغير موقف القاهرة تجاه ليبيا.
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27/12/2020
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