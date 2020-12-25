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من برنامج: ما وراء الخبر تحذيرات متبادلة.. إلى أي حد سيصل تصعيد واشنطن وطهران؟

قال أستاذ الصراعات الدولية بجامعة جورج ميسون محمد الشرقاوي إن البيت الأبيض اعتمد لغة الخطوط الحمراء في الملف الإيراني، بدءا بقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وصولا لمقتل العالم النووي فخري زاده.

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