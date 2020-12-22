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من برنامج: ما وراء الخبر

شركات كبرى ترفع دعوى قضائية ضد مجموعة إسرائيلية.. كيف تمت القرصنة؟ وتخدم مصالح من؟

التحقت شركات تكنولوجيا ومعلومات أميركية كبرى -بينها غوغل ومايكروسوفت- بدعوى شركة فيسبوك ضد مجموعة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.
22/12/2020-|آخر تحديث: 23/12/202012:13 AM (مكة المكرمة)
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(الجزيرة)

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26:54
(الجزيرة)

توقف إحاطات البنتاغون لفريق بايدن.. أعياد أم مفاجآت؟

26:55
(الجزيرة)

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