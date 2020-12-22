26:55

من برنامج: ما وراء الخبر شركات كبرى ترفع دعوى قضائية ضد مجموعة إسرائيلية.. كيف تمت القرصنة؟ وتخدم مصالح من؟

التحقت شركات تكنولوجيا ومعلومات أميركية كبرى -بينها غوغل ومايكروسوفت- بدعوى شركة فيسبوك ضد مجموعة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.

اقرأ المزيد