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26:55
من برنامج:
ما وراء الخبر
شركات كبرى ترفع دعوى قضائية ضد مجموعة إسرائيلية.. كيف تمت القرصنة؟ وتخدم مصالح من؟
التحقت شركات تكنولوجيا ومعلومات أميركية كبرى -بينها غوغل ومايكروسوفت- بدعوى شركة فيسبوك ضد مجموعة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس.
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22/12/2020
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آخر تحديث: 23/12/2020
12:13 AM (مكة المكرمة)
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