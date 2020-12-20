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من برنامج: ما وراء الخبر عباس كامل ذهب للقاء حفتر وعقيلة صالح.. لماذا الآن؟

قال رئيس تحرير “المشهد” الأسبوعية المصرية مجدي شندي إن أهداف زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى ليبيا تأتي لإعطاء دفعة جديدة للجهود السلمية لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق سلام.

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