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من برنامج: ما وراء الخبر

عباس كامل ذهب للقاء حفتر وعقيلة صالح.. لماذا الآن؟

قال رئيس تحرير “المشهد” الأسبوعية المصرية مجدي شندي إن أهداف زيارة رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى ليبيا تأتي لإعطاء دفعة جديدة للجهود السلمية لوقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق سلام.
20/12/2020
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

توقف إحاطات البنتاغون لفريق بايدن.. أعياد أم مفاجآت؟

26:55
(الجزيرة)

جدل جديد بملف إيران.. هل تعود الحياة للاتفاق النووي؟

26:46
(الجزيرة)

إليوت برويدي من اتهام قطر بقرصنة بريده إلى مواجهة السجن 5 سنوات.. هل انقلب السحر على الساحر؟

26:12
(الجزيرة)

المؤسسات الأميركية الحيوية ضحية هجوم إلكتروني.. ما الدلالات؟ ومن المنفذ؟

26:56
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