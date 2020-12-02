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من برنامج: ما وراء الخبر

ملامح خطة بايدن تجاه ملف إيران النووي.. تصعيد أم احتواء؟

قال عضو مجلس العمل الدبلوماسي الأميركي توماس كونتريمان إن تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن واضحة تجاه الملف النووي الإيراني منذ عام 2015، وهو يؤيد خطة العمل المشتركة للسلام في المنطقة.
2/12/2020
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Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)

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27:06

إسرائيل تحذّر رعاياها من رد إيراني.. هل يوقف اغتيال زاده قطار التطبيع؟

27:15
(الجزيرة)

صمت إسرائيلي وتريث إيراني.. متى يأتي الرد على اغتيال فخري زاده؟

26:52
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)

تنديد ووعيد إيراني عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

27:03
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ما وراء الخبر- ملامح خطة بايدن تجاه ملف إيران النووي.. تصعيد أم احتواء؟

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