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26:31
من برنامج:
ما وراء الخبر
ملامح خطة بايدن تجاه ملف إيران النووي.. تصعيد أم احتواء؟
قال عضو مجلس العمل الدبلوماسي الأميركي توماس كونتريمان إن تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن واضحة تجاه الملف النووي الإيراني منذ عام 2015، وهو يؤيد خطة العمل المشتركة للسلام في المنطقة.
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2/12/2020
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