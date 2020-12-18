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من برنامج: ما وراء الخبر جدل جديد بملف إيران.. هل تعود الحياة للاتفاق النووي؟

وصف الباحث الإيراني أمير موسوي تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه ملف بلاده النووي بغير الموفقة، معتبرا أنه متأثر بـ “الكيان الصهيوني والسعودية والإمارات، لتعطيل عودة واشنطن للاتفاق”.

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