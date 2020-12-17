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من برنامج: ما وراء الخبر

إليوت برويدي من اتهام قطر بقرصنة بريده إلى مواجهة السجن 5 سنوات.. هل انقلب السحر على الساحر؟

قال الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأميركية محمد المنشاوي إن قضية إليوت برويدي، كبير جامعي التبرعات للرئيس الأميركي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، أخذت منحى دراميا مختلفا عما كان يأمله.
17/12/2020-|آخر تحديث: 17/12/202010:08 PM (مكة المكرمة)
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26:54
(الجزيرة)

سيناريوهات متوقعة للهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل جدة.. ومن نفذه؟

26:47
(الجزيرة)

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