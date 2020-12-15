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من برنامج: ما وراء الخبر

مجرد ذريعة أم ضغط من الكونغرس.. ما الذي جعل أميركا تفرض عقوبات على تركيا؟

اعتبر المحلل السياسي والخبير الأمني والإستراتيجي يوسف ألاباردا أن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لا يرتبط أساسا بمنظومة الدفاع التي اشترتها تركيا.
15/12/2020
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ما وراء الخبر
(الجزيرة)

سيناريوهات متوقعة للهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل جدة.. ومن نفذه؟

26:47
(الجزيرة)

بمباركة فرنسا الديمقراطية.. كيف حوّلت الإمارات منشأة لشركة توتال باليمن إلى معتقل لتعذيب معارضيها؟

26:30
البرلمان الأوروبي يؤكد سعيه لإثبات حقيقة مقتل جوليو ريجيني (الجزيرة)

كيف ستكون التداعيات.. القضاء الإيطالي يتحدث عن أدلة مروعة بشأن مقتل ريجيني والقاهرة تلوذ بالصمت

26:21
(الجزيرة)

رغم الاستنفار العسكري الأميركي ..هذه الحسابات لترامب ونتنياهو وطهران تحول دون حدوث المواجهة

26:01
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المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

سيناريوهات متوقعة للهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل جدة.. ومن نفذه؟

26:47
(الجزيرة)

بمباركة فرنسا الديمقراطية.. كيف حوّلت الإمارات منشأة لشركة توتال باليمن إلى معتقل لتعذيب معارضيها؟

26:30
البرلمان الأوروبي يؤكد سعيه لإثبات حقيقة مقتل جوليو ريجيني (الجزيرة)

كيف ستكون التداعيات.. القضاء الإيطالي يتحدث عن أدلة مروعة بشأن مقتل ريجيني والقاهرة تلوذ بالصمت

26:21
(الجزيرة)

رغم الاستنفار العسكري الأميركي ..هذه الحسابات لترامب ونتنياهو وطهران تحول دون حدوث المواجهة

26:01
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