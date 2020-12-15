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26:54
من برنامج:
ما وراء الخبر
مجرد ذريعة أم ضغط من الكونغرس.. ما الذي جعل أميركا تفرض عقوبات على تركيا؟
اعتبر المحلل السياسي والخبير الأمني والإستراتيجي يوسف ألاباردا أن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لا يرتبط أساسا بمنظومة الدفاع التي اشترتها تركيا.
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15/12/2020
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