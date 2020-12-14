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من برنامج: ما وراء الخبر سيناريوهات متوقعة للهجوم على ناقلة النفط قبالة سواحل جدة.. ومن نفذه؟

تحدث الخبير العسكري والإستراتيجي فايز الدوري عن أكثر السيناريوهات ترجيحا لهجوم، في الساعات الأخيرة، بواسطة زورق مفخخ، وجّه بدقة مستهدفا ناقلة نفط قبالة سواحل جدة السعودية.

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