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27:06

من برنامج: ما وراء الخبر

منظمات حقوقية مصرية تخاطب بايدن.. هل آن الأوان للجم انتهاكات نظام السيسي؟

قال الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان إن الملف الحقوقي في مصر تضخم بشكل غير مسبوق نتيجة تواصل الاعتقالات والانتهاكات، في ظل ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
1/12/2020
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Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)

تنديد ووعيد إيراني عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

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قوات بريطانية لحماية حقول النفط السعودي.. الدلالات والتداعيات

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إسرائيل تحذّر رعاياها من رد إيراني.. هل يوقف اغتيال زاده قطار التطبيع؟

27:15
(الجزيرة)

صمت إسرائيلي وتريث إيراني.. متى يأتي الرد على اغتيال فخري زاده؟

26:52
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)

تنديد ووعيد إيراني عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

27:03

قوات بريطانية لحماية حقول النفط السعودي.. الدلالات والتداعيات

25:44
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