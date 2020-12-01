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27:06
من برنامج:
ما وراء الخبر
منظمات حقوقية مصرية تخاطب بايدن.. هل آن الأوان للجم انتهاكات نظام السيسي؟
قال الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان إن الملف الحقوقي في مصر تضخم بشكل غير مسبوق نتيجة تواصل الاعتقالات والانتهاكات، في ظل ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
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1/12/2020
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