بعد السيطرة على شوشي.. هل أوشكت حرب إقليم قره باغ على الانتهاء؟

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باكو التقنية آميل عبد اللطيف إن أهمية مدينة شوشي تكمن في مكانتها التاريخية والإستراتيجية، معتبرا أنه تم تحرير المركز الثقافي لأذربيجان.

أما أرمينيا فعليها أن تفهم أن هذه الحرب قد طويت صفحاتها، وما عليها سوى الاستسلام وقبول الحقائق على الأرض، مشددا على أنه لا سبيل لها لكسب هذه الحرب، حسب تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" (2020/11/9).

وكانت القوات الأذرية قد استعادت مزيدا من القرى في إقليم قره باغ بعد استعادتها مدينة شوشي الإستراتيجية، وأقر متحدث باسم رئيس إقليم قره باغ غير المعترف به دوليا بأن شوشي لم تعد تحت سيطرة القوات الأرمينية، فيما تستمر المعارك في محاور عدة بالإقليم.

في المقابل، قال رئيس تحرير القسم العربي في وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية يريفان ديكران كابويان إن هناك معركة في شوشي، ولم يحسم فيها الأمر بعد، ولذلك فالحديث عن انتهاء الحرب والاستسلام غير دقيق، معتبرا أن أذربيجان تستخدم المرتزقة لمواصلة الإجرام الحربي، حسب وصفه، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الإنسانية بقصفها المدنيين بقنابل عنقودية.

لكن عبد اللطيف اعتبر أن أذربيجان تعمل على تحرير أراضيها، ولذلك على أرمينيا أن تركز أنظارها نحو المصالحة وبناء مستقبل مزدهر بدل الاستمرار في تصويب الأنظار نحو أراضي شعب آخر وإنكار تحرير شوشي.

أما كابويان فذهب إلى أنه لا توجد تقارير موثوقة تثبت أن شوشي تحت سيطرة أذربيجان، ولذلك لا يمكن إصدار حكم على الموضوع إلا بعد تصريح نهائي لوزارة الدفاع الأذرية، والأرمينية كذلك.

وعن ثقل شوشي في أزمة قره باغ، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي مأمون أبو نوار أن شوشي تتميز بموقع إستراتيجي فهي خط الحياة في إقليم قره باغ، معتبرا أن المرحلة العسكرية أوشكت على الانتهاء، فمن سيطر على شوشي سيسيطر على قره باغ من وجهة نظره.

وأضاف أن أرمينيا ليست لديها القدرة العسكرية لاستعادة هذه الأراضي، وبالتالي استمرارها في الحرب يعد خسارة لها، ولذلك لم يبق لأرمينيا سوى التفاوض وتجنب المأساة الإنسانية التي تتسبب فيها الحرب، متوقعا أن تكون هناك عملية تسوية بين روسيا وتركيا لحفظ ماء وجه أرمينيا وعدم الاستمرار في الخسارة.