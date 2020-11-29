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من برنامج: ما وراء الخبر

صمت إسرائيلي وتريث إيراني.. متى يأتي الرد على اغتيال فخري زاده؟

قال محمد صالح صدقيان الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية إن كل المؤشرات تتحدث عن ضلوع إسرائيل في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده، رغم عدم وجود رواية رسمية إيرانية تؤكد ذلك.
29/11/2020
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ما وراء الخبر
Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)

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Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)

تنديد ووعيد إيراني عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

27:03

قوات بريطانية لحماية حقول النفط السعودي.. الدلالات والتداعيات

25:44
(الجزيرة)

اتفاق الرياض يراوح مكانه.. ابحث عن الإمارات

27:03
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تنديد ووعيد إيراني عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.. كيف سترد طهران؟

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a virtual speech, on the occasion of the Prophet Mohammad's birthday, in Tehran, Iran November 3, 2020. Official Khamenei Website/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. (رويترز)
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