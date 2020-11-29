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من برنامج: ما وراء الخبر صمت إسرائيلي وتريث إيراني.. متى يأتي الرد على اغتيال فخري زاده؟

قال محمد صالح صدقيان الباحث المتخصص في القضايا الإقليمية إن كل المؤشرات تتحدث عن ضلوع إسرائيل في عملية اغتيال العالم النووي فخري زاده، رغم عدم وجود رواية رسمية إيرانية تؤكد ذلك.

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