البث الحي
27:03

من برنامج: ما وراء الخبر

اتفاق الرياض يراوح مكانه.. ابحث عن الإمارات

اتهم القائد في المقاومة الجنوبية عادل الحسني دولة الإمارات -الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن- بعرقلة ورفض تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، لأنه يتعارض مع أطماعها في جنوب اليمن، حسب قوله.
26/11/2020
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

الاستعطاف والتوافق أم التصنيف الإرهابي؟ ما خيارات السعودية في ظل استمرار هجمات الحوثيين؟

26:45

الحوثيون يستهدفون أرامكو في جدة.. رسائل المكان والزمان

26:42
(الجزيرة)

نتنياهو يلتقي بن سلمان في نيوم.. إعادة تموقع إقليمي أم تمهيد للتطبيع؟

26:57
(الجزيرة)

مع توالي اللقاحات.. هل أصبح كورونا تحت السيطرة؟

27:07
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر
(الجزيرة)

الاستعطاف والتوافق أم التصنيف الإرهابي؟ ما خيارات السعودية في ظل استمرار هجمات الحوثيين؟

26:45

الحوثيون يستهدفون أرامكو في جدة.. رسائل المكان والزمان

26:42
(الجزيرة)

نتنياهو يلتقي بن سلمان في نيوم.. إعادة تموقع إقليمي أم تمهيد للتطبيع؟

26:57
(الجزيرة)

مع توالي اللقاحات.. هل أصبح كورونا تحت السيطرة؟

27:07
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- هادي يجدد رفضه إعلان الحكومة الجديدة وفقا لاتفاق الرياض.. أي دور للإمارات؟

(الجزيرة)

الدين لا ينتظر.. حليمة عدن أشهر عارضة أزياء مسلمة تعتزل

(الجزيرة)

الاستعطاف والتوافق أم التصنيف الإرهابي؟ ما خيارات السعودية في ظل استمرار هجمات الحوثيين؟

(الجزيرة)

الغنوشي للجزيرة: لن أترشح مجددا لرئاسة النهضة ولا أختلف مع الرئيس سعيد

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

فنانون يفخرون برفض التطبيع وآخرون أعلنوا دعمهم

مواقف بعض الممثلين من التطبيع أثرت على حياتهم الفنية (وكالات)

تركيا تصفه بالسخيف وأذربيجان تستدعي سفير باريس.. مشروع فرنسي للاعتراف بقره باغ

احتفالات في أذربيجان باستعادة منطقة كالبجار في قره باغ من أرمينيا (وكالة الأناضول)

أوروبا في انتظارك.. 2021 عام المنح الدراسية المجانية للطلاب الدوليين

الحكومات الأوروبية فتحت باب الترشح للمنح الدراسية لعام 2021 للطلاب من جميع أنحاء العالم (مواقع التواصل)

عارضة الأزياء حليمة عدن: لن أساوم على حجابي ولو بملايين الدولارات

عارضة الأزياء العالمية حليمة عدن تعلن اعتزالها عالم الموضة (الجزيرة)