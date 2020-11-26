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27:03
من برنامج:
ما وراء الخبر
اتفاق الرياض يراوح مكانه.. ابحث عن الإمارات
اتهم القائد في المقاومة الجنوبية عادل الحسني دولة الإمارات -الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن- بعرقلة ورفض تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع، لأنه يتعارض مع أطماعها في جنوب اليمن، حسب قوله.
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26/11/2020
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