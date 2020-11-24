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من برنامج: ما وراء الخبر

الحوثيون يستهدفون أرامكو في جدة.. رسائل المكان والزمان

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الطيار مأمون أبو نوار إن جماعة الحوثي أصبحت بموقف هجوم، وتزداد قوة يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنها باتت تملك خيارات عسكرية واسعة تضع أهدافا سعودية في مرماها.
24/11/2020
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