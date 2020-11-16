الفرقاء الليبيون لم يتفقوا بتونس على حسم شاغلي المناصب السيادية.. من يتحمل المسؤولية؟

قال المحلل السياسي جبريل الزوي إن الآليات المتبعة من قبل بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في حوار تونس فيها خلل كبير، بالإضافة إلى أن المسارات التي تمت محاورتها كانت مجزأة بطريقة لا تخدم الحوار.

وأضاف في حديثه لحلقة (2020/11/16) من برنامج "ما وراء الخبر" أن آلية اختيار 75 شخصا للحوار في تونس لم تبن وفقا لمعايير محددة، وهي من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم توصلهم إلى اتفاق، كما أن العديد من المشاركين في الحوار وجدوا صعوبة في فهم محاوره.

وتابع أن أعضاء في الحوار يتهمون بعثة الأمم المتحدة بعدم الوضوح في المعالجات، والقفز إلى إجراء انتخابات وتغيير الحكومة والمجلس الرئاسي، دون التأكيد على معالجات الدستور وكيف سيكون إقراره، داعيا إلى ضرورة خروج الحوار بحل كامل وشامل يغني الليبيين عن الفترات المؤقتة والانتقالية حسب قوله.

وكانت قوى الحوار السياسي الليبي المجتمعة في تونس برعاية أممية، قد اتفقت على إرجاء الحسم في الأسماء التي ستشغل مناصب بالمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، خلال مرحلة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات تشريعية إلى جولة قادمة من المباحثات.

في المقابل قال الكاتب والباحث السياسي إبراهيم بلقاسم إن الحوار خرج بتفاهمات وخارطة طريق لإدارة المرحلة المقبلة، ولم يتبق سوى اختيار رئيس للحكومة ورئيس للمجلس الرئاسي، وهو الأمر الذي توقف عنده الحوار، وقد يتم اختيارهم في مرحلة قادمة، معتبرا أن أهم نجاح خرج به الحوار هو تحديد موعد قادم لإجراء الانتخابات.

وأضاف أن اعتماد بعثة الأمم المتحدة على عقد اللقاء القادم عبر تقنية الفيديو دليل على أن الإجراءات القادمة ستكون شكلية فقط لحسمهم كل الأمور المهمة في الجولة الحالية، مع التأكيد على تقديم الدستور المعد للشعب الليبي من أجل الاستفتاء عليه.

بدوره، قال ساشا توبريتش نائب رئيس مركز عبر الأطلسي للدراسات الإستراتيجية إنه يجب شكر بعثة الأمم المتحدة على جهودها التي قامت بها، ولم شمل الفرقاء الليبيين في قاعة اجتماع واحدة، واصفا ذلك بالإنجاز، كما أن البعثة نجحت في حشد الجهود الدولية لإنجاح هذا الحوار.

وأضاف أن نوع وحجم التمثيل في الحوار كان جيدا جدا، لأنه أخذ بعين الاعتبار كل فئات وشرائح الشعب الليبي، كما أن الحديث عن الخطوات القادمة في ليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة مهم للغاية، مشيرا إلى أن الأنظار تراقب خروج المرتزقة خلال 3 أشهر وفقا لما أقر في حوار تونس.

وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز قد كشفت في ندوة صحفية أن المشاركين في منتدى الحوار الليبي سيتفقون على آلية اختيار القيادات التنفيذية في الاجتماع الافتراضي القادم، كما طلبت من الفرقاء الليبيين تشكيل لجنة قانونية لدارسة الأرضية الدستورية للانتخابات.