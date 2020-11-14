اتفاق الفرقاء الليبيين على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.. هل حلم أم قرار واقعي؟

اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عمر بوشاح أن اتفاق الفرقاء الليبيين المجتمعين في تونس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام المقبل حلم طال انتظار الليبيين له، لكنه بعيد المنال.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز أعلنت اليوم أن الفرقاء الليبيين المتحاورين في تونس اتفقوا على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021.

لكن بوشاح شدد على قناعته باستحالة جعل هذا الاتفاق حقيقة على أرض الواقع، وذلك بسبب الكثير من العراقيل المالية والفنية والدستورية، التي لا زالت بحاجة للحسم قبل الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد بوشاح أن رئيس المفوضية الانتخابية في ليبيا أطلع المجتمعين في تونس على صعوبة إجراء هذه الانتخابات قبل حسم الكثير من الأمور، وعلى رأسها قضية تعديل الدستور، مشيرا إلى قرار مجلس الدولة بإجراء استفتاء على الدستور في فبراير/شباط المقبل.

في المقابل، رأى الكاتب والمحلل إبراهيم بلقاسم أن ليبيا جاهزة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأن الليبيين متعطشون لعودة الأمان والاستقرار لبلادهم، بل إنه انتقد تأخير موعد إجراء الانتخابات لأكثر من عام.

وأوضح أن رئيس مفوضية الانتخابات أكد أن المفوضية ستكون جاهزة لإجراء الانتخابات فور توفر مطالبها، وحدد هذه المطالب بالمالية والفنية والإجرائية، التي قال إنه بوسع الحكومة أن توفرها.

وأشار بلقاسم إلى أنه في حال فشل المجلس الأعلى للدولة في القيام بالأمور المطلوبة لإتمام العمليات اللازمة للتحضير للانتخابات، فبالإمكان انتخاب هيئة تمثل كافة القوى السياسية بالبلاد، تتولى هذه المهام.

من جانبه، أكد الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام أن اجتماع الفرقاء في ليبيا وجلوسهم على طاولة المفاوضات، وتركهم السلاح؛ بعث أملا في نفوس الليبيين بإمكانية العودة للحياة الآمنة من جديد، كما بعث إحساسا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإمكانية تطبيق الاتفاقيات في ليبيا، خاصة بعد أن تم لجم الكثير من القوى الإقليمية مثل الإمارات، والدولية مثل فرنسا وروسيا، ووضع حد لتدخلاتها في ليبيا وصب الزيت على النار هناك.

وتحدث صيام عن إمكانية إعادة المرتزقة في ليبيا إلى بلادهم، غير أنه اعتبر أن بعض المرتزقة مثل قوات "فاغنر" قد يشكلون أحد العوائق التي قد تحول دون مشاركة الليبيين في الانتخابات خوفا على حياتهم.