في ظل تعتيم سعودي وصمت حوثي.. هذه سيناريوهات الهجوم على محطة الوقود في جازان

قال الخبير العسكري والإستراتيجي إلياس حنا إن من الطبيعي عدم تكشف الرياض عن التفاصيل الكاملة للهجوم الذي تعرضت له محطة توزيع الوقود في منطقة جازان (جنوبي البلاد)، والذي اتهمت الحوثيين بتنفيذه.

وأوضح -في تصريحات لحلقة (2020/11/13) من برنامج "ما وراء الخبر"- أنه في غالب الأحيان لا تعلن الدول عن التفاصيل الكاملة لأي هجوم تتعرض له، حتى لا تعطي الفرصة للطرف المهاجم لتدارك أي أخطاء وقعت في الهجوم، وبالتالي يعمل على تلافي أي خطأ ارتكبه.

كما اتفق الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي مع هذا الرأي، واعتبر أن نشر صور للهجوم هو أمر يعود للرياض، وهي التي تقرر النشر من عدمه.

وكانت السلطات السعودية أعلنت -في وقت سابق اليوم- أنها تمكنت من تدمير زورقين مفخخين مسيرين أرسلهما الحوثي لمنطقة جيزان، حيث توجد محطة لتوزيع النفط، وأشارت إلى اشتعال النيران في خراطيم تابعة للمحطة.

ولم يستبعد مكي أن تكون القوات السعودية تمكنت من تدمير الزورقين قبيل وصولهما إلى المحطة، وهي ما يفسر اندلاع النيران في الخراطيم.

بدوره، توقع حنا أن تكون النيران اندلعت في الخراطيم التابعة للمحطة، خلال عملية تدمير الزورقين، وفي هذا الإطار توقع أن يكون الحوثيون استهدفوا المحطة نفسها وليس الخراطيم، وهو ما دفعهم لعدم الاعتراف بالعملية التي لم تحقق أهدافها، حسب توقعات حنا.

لكن مكي رجح أن الحوثي لم يسارع للإعلان عن العملية -كما جرت العادة- لأنه في هذه المرة استهدف منشأة اقتصادية وليست سياسية، وإن أعلن مسؤوليته عنها فإنه يحمّل نفسه ذنبا أمام المجتمع الدولي.

ولم يستبعد مكي أن يكون الحوثي المسؤول عن هجوم جازان، لأنه أراد أن يحقق من ورائه مكاسب سياسية، يفرضها على طاولة المفاوضات، التي تستعد جميع أطراف الحرب في اليمن للجلوس عليها، لا سيما أن كثيرا من المؤشرات تؤكد أن الحرب شارفت على الانتهاء، كما أن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن يعجل بهذا السيناريو.



إيران والدلالات

واتفق حنا ومكي على أن استخدام الحوثيين زوارق مفخخة في الهجوم على محطة جازان إنما يحمل رسالة مفادها أن الحوثي طوّر أسلحته وأدواته، وأنه قادر على ضرب السعودية بشكل أكثر إيلاما.

بدوره، لم يستبعد مكي أن تكون هذه الزوارق إيرانية، وأن طهران استخدمتها أيضا لاستغلال الظرف الراهن، وحجز مقعد متقدم لها على طاولة المفاوضات في عهد بايدن، مشيرا إلى أن عمليات تصعيد كبيرة تحدث عادة قبل انتهاء أي حرب أو بدء مفاوضات، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية يفرضها على طاولة التفاوض.