تفاؤل بتوصل الأطراف الليبية إلى حل سياسي.. ماذا عن المرتزقة؟

قال المحلل السياسي الليبي أحمد الرواياتي إن الوضع في بلاده يبشر بالوصول إلى "اللحمة السياسية" مؤكدا أن الطريق السياسي من أهم المسارات التي اختلفت عليها الأطراف جميعا.

وأضاف في حديثه لحلقة (2020/11/12) من برنامج "ما وراء الخبر" أن ليبيا ستشهد خلال الأيام القادمة إعلانا سياسيا جديدا خصوصا وأن المسودة النهائية للاتفاق تجري مناقشتها في جلسات الحوار الليبية، كما أن المتحاورين يتفقون على تسمية الشخصيات التي ستتولى المجلس الرئاسي والحكومة القادمين.

وتابع أن الكثير من الأطراف تبدي تخوفها من الجانب الآخر كون هوة الخلاف كبيرة من الطرفين، مشيرا إلى أن مشكلة المرتزقة نقطة خلاف اساسية، خاصة أن هذا الموضوع تحول إلى شأن دولي بامتياز حسب وصفه.

وكانت ستيفاني وليامز رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة أكدت تحقيق انفراجة في المحادثات المنعقدة في تونس بين الفرقاء الليبيين، قائلة إنهم توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن خريطة طريق تنظَّمُ بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهرا.

بدوره قال إبراهيم هيبة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شمال تكساس إن التفاهمات العسكرية بين الأطراف الليبية تدعو إلى التفاؤل، مؤكدا أن تطور المسارات العسكرية والاقتصادية شجع الأطراف المختلفة على الجلوس لطاولة الحوار لبحث التفاهمات السياسية، مشيرا لوجود قناعة دولية وإقليمية بضرورة الحل السياسي.

وأضاف أن الشعب الليبي ضاق ذرعا بالحروب ولا سبيل أمام الأطراف غير الجلوس على طاولة الحوار وبحث التفاهمات، محذرا من فشل الحوار السياسي لما له من تأثيرات خطيرة على التفاهمات العسكرية على الأرض، حسب قوله، مؤكدا أن الليبيين أمام مفترق طرق، وعلى المتحاورين التمسك بالحل السياسي.

من جهته قال البشير الجويني الخبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه حان الوقت لوقف القتال المستمر منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن الأطراف الليبية والداعمين الإقليميين توصلوا إلى قناعة أن الحل في لن يكون إلا سياسيا.

وأضاف الجويني أن الوضع الميداني أثبت للجميع أن الاستعانة بالمرتزقة أو الدول الأخرى لم تحسم الوضع، وجلوس الفرقاء على طاولة المفاوضات يقدم بارقة أمل بالتوصل إلى حلول منطقية ومعقولة، "ويجب أن يتفاءل الجميع بالحوار" وليس فقط المبعوثة الأممية.