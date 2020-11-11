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من برنامج: ما وراء الخبر

اغتيال الناشطة الليبية حنان البرعصي.. من القاتل ولماذا؟

قال المحلل السياسي جبريل الزويّ إن عملية اغتيال الناشطة الليبية حنان البرعصي تأتي ضمن منهج تعتمده قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ويمسّ جميع الناشطين السياسيين الذين يرفضون مشروع الانقلاب العسكري.

وأوضح -في حديث لحلقة (2020/11/11) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن من قام باغتيال البرعصي معروف، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الكتيبة 106 التابعة لصدام حفتر، معتبرا أن تسميته وتأكيده الجهة القاتلة للبرعصي مبنيّان على أن هذه المليشيات المسلحة في بنغازي يستند إليها حفتر.

وذهب الزوي إلى أن هذه المليشيات ليست مؤسسات أمنية أو عسكرية، بل يتم استغلالها فقط من طرف الروس الموجودين في ليبيا، مشددا على أن البرعصي لم يتم اغتيالها إلا عند انتقادها حفتر وأبناءه بشكل شخصي.

وكانت عملية اغتيال البرعصي وسط مدينة بنغازي قد أثارت جدلا، لأنها جاءت بعد انتقادات وجهتها لممارسات نجل حفتر. وقد لقيت عملية الاغتيال إدانات حقوقية ودولية واسعة، وقالت الأمم المتحدة إنها تؤكد ضرورة تنحية الخلافات والتوصل إلى حل سريع للأزمة الليبية.

من جهتها، قالت الباحثة في الشأن الليبي بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) حنان صلاح، إن الناشطة حنان البرعصي كانت من أشد المنتقدين للانتهاكات الصادرة عن الجماعات المسلحة في لبييا، وأشارت بأصابع الاتهام إلى مسؤولين عدة، كان من بينهم أقارب للواء المتقاعد خليفة حفتر، معتبرة أن البرعصي كان امرأة شجاعة جدا ولكنها دفعت ثمنا باهظا كلّفها حياتها.

وعبّرت عن قلقها لأن حلقة الإفلات من العقاب لا تنتهي في ليبيا، مطالبة السلطات الليبية بالتعامل بجدية مع مثل هذه القضايا. كما ذهبت إلى أن الجماعات المسلحة تعتقد بأنها فوق القانون ومحصنة من العقاب، ولذلك فإن اغتيال البرعصي ليس هو القضية الوحيدة في ليبيا التي لم يعاقب مرتكبوها.

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي إبراهيم بلقاسم إن البرعصي رفعت في أيامها الأخيرة سقف انتقادها وملاحقتها لجناة ارتكبوا جرائم بحق العديد من السيدات في بنغازي، معتبرا أن هناك حالة من الانفلات الأمني تعيش فيها بنغازي، متسائلا لماذا لم يتم توفير الحماية للبرعصي خاصة بعد التهديدات والمضايقات التي تعرضت لها بعد انتقاد نجل حفتر؟

وأضاف أن جريمة الاغتيال نكراء وبشعة تضاف إلى باقي الجرائم، ولكن هناك من سيحاول استغلالها وتوظيفها سياسيا لتصفية الحسابات.

11/11/2020
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