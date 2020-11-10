اتفاق أرمينيا وأذربيجان.. هل وضعت الحرب أوزارها أم أنها مجرد هدنة؟

رأى الكاتب المحلل السياسي إسماعيل كايا أن العنوان الأبرز لاتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف الحرب هو هزيمة أرمينيا مقابل انتصار أذربيجان والداعمين لها وفي مقدمتهم تركيا.

وأوضح كايا -في حديث لحلقة (2020/11/10) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن أذربيجان انتصرت في القتال الدائر منذ 6 أسابيع، وفرضت شروطها على أرمينيا التي اضطرت إلى توقيع ما أسماه "صك الهزيمة".

وأضاف كايا أن المشكلة بين الدولتين حُلت جزيئا، بعد تحرير جزء من الأراضي الأذرية التي كانت تحتلها أرمينيا، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد انسحابات أرمينية، كما ستتضح أيضا تفاصيل الاتفاق.

وعن انعكاس الاتفاق على الأوضاع في منطقة جنوب القوفاز، قال كايا إن الاتفاق يعني أن بإمكان تركيا المرور برا عبر إقليم نخجوان إلى الأراضي الأذرية، مما يسمح بتواصل جغرافي مباشر لم يكن موجودا على مدى العقود الماضية، وهو ما يعزز ارتباط تركيا بالجمهوريات التركية في المنطقة.

ووقّعت أرمينيا وأذربيجان -برعاية روسية- اتفاقا ينهي حربا دامت 6 أسابيع في إقليم قره باغ، وذلك بعد إعلان قوات أذربيجان سيطرتها على مدينة شوشة الإستراتيجية الواقعة على بعد 15 كيلومترا من ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ غير المعترف به دوليا.

ووصف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاق بالوثيقة التاريخية، مشيرا إلى أنه ينص على أن تسحب أرمينيا قواتها من إقليم قره باغ خلال مهلة زمنية قصيرة، وعلى أن تشارك روسيا وتركيا في تطبيق بنود الاتفاق.

أما رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فوصف اتفاق وقف القتال في قره باغ بأنه ليس نصرا ولا هزيمة، وعدّه بداية مرحلة جديدة للعمل من أجل المستقبل، مؤكدا أن القرار جاء بعد تحليل معمق للوضع العسكري.

وكشف باشينيان عن مشاكل ميدانية عدة واجهت القوات الأرمينية ولم يعد بالإمكان حلها، مثل إيصال المعدات إلى الخطوط الأمامية، وتحريك القوات من القواعد العسكرية، ونقص في قدرات المتطوعين، وإنهاك بعض الجنود الذين كانوا في بعض الحالات يقاتلون أسابيع عدة متواصلة، وأشار إلى أن الأمل في بداية القتال كان في فرض الهدنة بالشروط الأرمينية، وهو ما لم يحدث، حسب تعبيره.

اتفاق هش

في المقابل، وصف أندريه فيدوروف نائب وزير الخارجية الروسي الأسبق الاتفاق بـ"الهش للغاية"، مؤكدا أنه لن يدوم طويلا، متوقعا أن يعزل البرلمان الأرميني رئيس الوزراء نيكول باشينيان باعتباره "خائنا"، وعندئذ سيكون لأرمينيا حق قانوني بعدم الالتزام بهذا الاتفاق الذي وقعه باشينيان دون مشاورات مع البرلمان أو الرئاسة.

وعن الموقف الروسي حال انسحاب أرمينيا من الاتفاق، قال فيدوروف إن موسكو ستحاول إقناع أرمينيا بالإبقاء على قوات حفظ السلام.

وسوّغ فيدوروف قبول أذربيجان الاتفاق -رغم تقدمها ميدانيا- بخشيتها من أن تتوسع الحرب إلى داخل الأراضي الأرمينية، وعندئذ ستكون أذربيجان في مواجهة روسيا التي تربطها بأرمينيا اتفاقية دفاع مشترك.

من جهته، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن الحرب بين أرمينيا وأذربيجان لا تتعلق فقط بمنطقة الصراع، وإنما بصراع دولي أكبر، معتبرا أن الأوروبيين هم أكبر الخاسرين مما آلت إليه هذه الحرب، خصوصا بعد التوافق الروسي التركي على إنهاء الحرب دون مشاركة أوروبية.

وأضاف القادري أن ما يحصل الآن بين أرمينيا وأذربيجان ليس إلا استكمالا لما أسماه "الفراغ الإستراتيجي" الذي تركته أوروبا في العديد من الملفات الدولية، ومنها ليبيا وأزمة شرقي المتوسط.

وعزا القادري هذا التراجع الأوروبي إلى "العزف المنفرد" لبعض الدول الأوروبية، مستشهدا بموقفي فرنسا من الأزمة الليبية وصراع شرقي المتوسط اللذين لا يحظيان بإجماع أوروبي.

وينص الاتفاق الروسي الأرميني الأذربيجاني بشأن إقليم قره باغ على وقف كامل للعمليات القتالية، وتوقف طرفي النزاع عسكريا عند النقاط المتمركزين فيها على خطوط الجبهة لحظة توقيع الاتفاق.

كما يقضي بأن تعيد أرمينيا لأذربيجان السيادة على منطقة أغدام بحلول 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وبأن يتم نشر قوات حفظ سلام روسية يصل قوامها إلى 1960 عسكريا مزودين بآليات عسكرية على طول خط وقف إطلاق النار في قره باغ، وكذلك على طول ممر لاتشين الذي يصل قره باغ بأرمينيا.

ويحدد الاتفاق مدة مهمة قوات حفظ السلام الروسية بـ5 سنوات قابلة للتمديد إذا لم يعارض أحد طرفي النزاع.

ويقضي بأن تعيد أرمينيا منطقة كيلباجار إلى أذربيجان بحلول منتصف الشهر الحالي، ومنطقة لاتشين بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل دون أن يمس الاتفاق مدينة شوشة.

كما ينص على عودة النازحين واللاجئين وتبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى في المعارك، وعلى أن تؤمن أرمينيا فتح حركة النقل بين غرب أذربيجان وإقليم نخجوان، على أن يتولى حرس الحدود الروسي مراقبة حركة المواصلات.