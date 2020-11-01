البث الحي
26:37

من برنامج: ما وراء الخبر

حديث عن طفرة في العلاقات العسكرية المصرية السودانية.. البرهان بإثيوبيا مهددا أم مهدئا؟

أكد الكاتب والمحلل السياسي ضياء الدين بلال أن زيارة رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان لأديس أبابا إنما هي بالدرجة الأولى بمثابة رسالة تحذير بالخط الأحمر من أي تجاوز بشأن سد النهضة.

وأوضح بلال في تصريحاته لحلقة (2020/11/1) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن البرهان ذهب إلى العاصمة الإثيوبية بعد زيارة قام بها للقاهرة، لكنه يحمل في جعبته رسالة للمسؤولين في إثيوبيا مفادها أنه لا يمكن للسودان أو مصر أن تتجاوزا عن أي انتهاكات لحقوقهما في سد النهضة.

واتهم إثيوبيا بمحاولة كسب الوقت وفرض الأمر الواقع من خلال إصرارها على تعبئة السد وملئه غير عابئة بالمفاوضات الدورية، وبالتالي إجبار الخرطوم والقاهرة لاحقا على التعامل مع الأمر الواقع.

وتأتي زيارة البرهان لإثيوبيا بعد حديث رئيس أركان الجيش المصري ونظيره السوداني في وقت سابق اليوم عن طفرة ستشهدها العلاقات العسكرية بين البلدين وبشكل ينعكس إيجابيا على الأمن القومي للبلدين.

وبناء على هذه التصريحات، أكد بلال أن مصر مرتاحة جدا للمؤسسة العسكرية الموجودة في السودان، وأنها ستنسق معها لحماية مصالح البلدين وأمنهما القومي، مشددا على أن جميع الخيارات ستكون مطروحة أمام البلدين، وأشار إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أسابيع التي لم يستبعد فيها لجوء القاهرة للحل العسكري لإجبار إثيوبيا على التراجع عن تحكمها الكامل في إدارة سد النهضة.

ومع أن الصحفي والمحلل السياسي مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة "المشهد"، استبعد لجوء القاهرة للحل العسكري، مؤكدا أنها تفضل الحل السياسي لإقناع إثيوبيا بتغيير موقفها من إدارة سد النهضة، إلا أنه أكد على رضى القاهرة وارتياحها للمؤسسة العسكرية في السودان، التي قال إنها اختارت الوقوف إلى جانب المصالح السودانية وعدم الانحياز لإثيوبيا كما كان يفعل الرئيس السوداني السابق عمر البشير فقط لمجرد النكاية السياسية بالقاهرة.

أما المحلل السياسي الإثيوبي كيزام تاديسي فأكد أن أديس أبابا تستبعد لجوء القاهرة والخرطوم للحل العسكري، مؤكدا أنها اتخذت احتياطاتها اللازمة بمنع التحليق من دون ترخيص فوق السد، ووصف تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تفجير سد النهضة بأنها تصريحات متهورة.

واعتبر تاديسي أن زيارة البرهان لإثيوبيا تأتي في إطار العلاقات الدبلوماسية، مرحجا أن تواصل الدول الثلاث مفاوضاتها بشأن سد النهضة.

لكن ضياء الدين بلال لم يستبعد اللجوء للخيار العسكري بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، إذا أصرت أديس أبابا على سياستها بالتعامل مع قضية سد النهضة.

1/11/2020
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/2

(الجزيرة)

القفز على المراحل.. هل يلجأ الليبيون للانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية؟

(الجزيرة)

سوداني يشعل منصات التواصل بسخريته من قرار الحكومة رفع الدعم عن أسعار الوقود

(الجزيرة)

أنصار ترامب يحيطون بحافلة حملة بايدن ومعارضوه يغردون عبر وسم "إرهاب ترامب"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ترامب يطعن لدى القضاء.. يايدن ينتزع ميشيغان ويعلن: حصلنا على الأصوات الكافية للفوز بالرئاسة

بايدن أكد أن هوامش فوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغان أكبر من هوامش فوز ترامب 2016 (وكالات)

انتخابات أميركا.. فرص الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ تتضاءل

لا يمكن إقرار أي قانون في الولايات المتحدة دون المرور بالغرفة العليا للكونغرس (رويترز)

بعد يومين من حظرها.. فرنسا تحل جمعية "الذئاب الرمادية" وأنقرة تتوعد برد حازم

وزير الداخلية الفرنسي: مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي بحظر الجمعية (رويترز)

تغطية مباشرة للانتخابات الأميركية.. التطورات أولا بأول

العاملون في لجان الفرز في أحد مراكز الاقتراع في ولاية جورجيا (رويترز)
المزيد من حلقات برنامج:
ما وراء الخبر

القفز على المراحل.. هل يلجأ الليبيون للانتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية؟

(الجزيرة)
26:11

تفهّم مشاعر المسلمين.. هل تراجع ماكرون أم هي رسالة تهدئة فقط؟

26:13

الخرطوم تؤكد: حلايب سودانية.. ما علاقة إسرائيل؟

(الجزيرة)
25:46

تأثير كارثي وقرارات أمنية سريعة.. كيف تتعامل فرنسا مع المسلمين بعد حادث الطعن؟

(الجزيرة)
26:54
شاهد المزيد