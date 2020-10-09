عقوبات أميركية جديدة على إيران.. هل تدفعها للتفاوض؟

قال الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى باتريك كلاوسون إن الحكومة الأميركية نشرت بيانا مفصلا مع العقوبات الجديدة التي فرضتها على إيران الخميس، خصوصا الأمور المتعلقة بالغذاء والدواء.

وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/10/9) من برنامج "ما وراء الخبر" أن إيران تستورد المواد الغذائية والطبية بالعديد من الطرق، وقد أعلنت طهران إنفاق مليارات الدولارات على الغذاء والدواء العام الماضي، وتمتلك الحكومة الإيرانية العديد من الطرق والوسائل التي تمكّنها من الحصول على ما تريد، بعيدا عن العقوبات.

وتابع أن العقوبات الأميركية ستتصاعد أكثر حتى تخضع إيران للمفاوضات وفقا للشروط الأميركية، وحمّل الجانب الإيراني مسؤولية عدم البدء في المفاوضات، كون من وصفه باليمين المتشدد في إيران هو من يمنع المفاوضات.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 18 مصرفا في إيران، الأمر الذي يسمح لواشنطن استهداف قطاعات كاملة في الاقتصاد الإيراني كما تقول.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن العقوبات الجديدة على إيران لا تشمل المساعدات الإنسانية، وإن هدفها هو إظهار التزام الإدارة الأميركية بوقف حصول إيران بشكل غير قانوني، على الدولار الأميركي.

في المقابل، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران عماد آبشناس أن الولايات المتحدة تسوّق الأكاذيب مع كل عقوبات تقوم بفرضها على الشعب الإيراني، وأن الحديث عن الاستثناءات التي تتحدث عنها واشنطن هراء لأن العقوبات فرضت على البنوك التي تتعامل مع شركات الدواء والغذاء الإيرانية.

وأضاف أن العديد من الدول ترفض التعامل مع البنوك الإيرانية غير المدرجة في لائحة العقوبات الأميركية خشية فرض عقوبات من قبل واشنطن عليها، كما أن العديد من الشركات الأوروبية التي تصنّع الأجهزة الطبية والغذاء ترفض التعامل مع البنوك الإيرانية للأسباب ذاتها.

وتابع أن المفاوضات بين إيران وأميركا كانت بوجود الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لكنها لم توقع إلا في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني، لذا من المتوقع عدم بدء المفاوضات قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية، وليس الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجري الشهر المقبل بغض النظر عن الفائز فيها.

من جهتها، قالت الباحثة في مركز الجزيرة للدراسات فاطمة الصمادي إن العقوبات الأميركية الأخيرة تصعب حياة الإيرانيين، وتضيق الخناق أكثر على الحكومة الإيرانية، كما تعد ضربة للمسار الأوروبي المحافظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت أن إيران ترى أن الاتفاق مع أميركا في الوقت الحالي لن يعطيها شروطا جيدة، وأن العام المقبل لن يحمل أي اتفاق بين البلدين لكنه سيشهد البدء بمفاوضات بعد إجراء الانتخابات في إيران، كما أن هناك العديد من الدول في المنطقة لا تريد توقيع أي اتفاق مع إيران.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد ندد بالعقوبات الأميركية الجديدة على مصارف في بلاده، ووصفها بأنها قاسية وإرهابية وغير إنسانية، لكنه قال إنها لن تدفع الإيرانيين إلى الاستسلام.