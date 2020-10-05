مسرحية ومراهقة سياسية.. هل استهتر ترامب بفيروس كورونا ويعرض حياة مخالطيه للخطر؟

قال محمد الشرقاوي أستاذ النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسون إن المشهد السياسي في أميركا غير متجانس، بل مركب من صورتين متناقضتين.

ووصف الشرقاوي الصورة الأولى -كما جاء في تصريحاته ببرنامج "ما وراء الخبر" (2020/10/5)- بأنها للرئيس الأميركي دونالد ترامب المغوار الذي يتحدى الإصابة بفيروس كورونا ويعتقد أنها مجرد نزلة برد عابرة ومصر على استكمال حملته للفوز بالانتخابات الرئاسية.

في مقابل ذلك، هناك صورة النشاز السياسي بسبب انقسام الآراء بشأن خطوته هذه، حيث بدا الانزعاج واضحا على بعض الأطباء الذين اعتبروا أن خروج ترامب في السيارة مجازفة تعرض مخالطيه للخطر.

التجوال المفاجئ لترامب حول المستشفى الذي يقيم فيه بعد إصابته بفيروس كورونا ليحيي أنصاره، قوبل بردود فعل متباينة داخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، بين من اعتبره إيذانا بتماثله للشفاء ومن وجده مخاطرة من أجل أغراض سياسية انتخابية.

ولكن القيادي في الحزب الجمهوري سول أنوسز اعتبر أن ترامب تأثر بوجود الناس خارج المستشفى، ولذلك أراد أن يظهر امتنانه لهم، مفترضا أن عناصر الحراسة والسائق اتخذوا الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامتهم.

مراهقة سياسية

وفي إشارة إلى أن الخروج الإعلامي لترامب كان بهدف الدعاية (البروباغندا) الإعلامية لا غير، قال الشرقاوي إن ترامب تجاوز حدود الزعامة والحكمة، بل أصبح في حكم المراهق السياسي الذي يعيش دور الصنديد الذي لا تقهره الأزمات والأوبئة.

ولكن في المقابل، ذهب أنوسز إلى أنه من المستحيل أن يخضع ترامب للحجر الصحي بمعزل عن كل الأشخاص، بل يجب أن يكون معه أفراد الحراسة وبعض الموظفين من أجل إدارة أمور الحكومة.

وبخصوص الحالة الصحية لترامب التي أثارت الجدل في الشارع الأميركي والعالمي على حد سواء، اعتبر الشرقاوي أن هناك حالة حيرة حول حقيقة ما يخفيه البيت الأبيض، خاصة الفريق الطبي المحيط بترامب، الذي يحاول قدر الإمكان التخفيف من خطر الإصابة، ولكن قد تبين من مصادر أخرى أن ترامب أعطي عقارا يعطى لمن أصيبت رئته بشكل مباشر بالفيروس.

ولكن أنوسز رأى أن الإطار السياسي يجعل الجميع يسيس كل حركة أو تصريح لترامب، فالحملة الانتخابية تجعل الجو السياسي مليئا باللوم والعتاب بين الطرفين، معتبرا أن ترامب يشعر بتحسن صحي ولذلك قام بجولته تلك في السيارة.

يذكر أن موقع "ذا هيل" كان قد نقل عن الطبيب جيمس فيليبس قوله إن ترامب عرّض حياة عناصر جهاز الخدمة السرية للخطر من أجل مسرحية سياسية غير ضرورية. وأعرب الطبيب فيليبس عن دهشته لما اعتبره مستوى مذهلا من عدم المسؤولية.