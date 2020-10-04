إعدام 15 معارضا في مصر.. تنفيذ للقانون أم ترهيب للمحتجين في الشارع؟

قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنذ قدومه للسلطة درج على إحالة كل خصومه السياسيين إلى القضاء في محاكمات يدعي أنها عادلة توصلهم إلى حكم الإعدام.

وأضاف في تصريحات لحلقة (2020/10/4) من برنامج "ما وراء الخبر" أن أحكام الإعدام تحوّلت إلى نهج حكم للسيسي، وأن محامي من نفذت بحقهم أحكام الإعدام يؤكدون أنه لم تجر محاكمة موكليهم بشكل عادل، وأن المحاكمة تمت أمام محاكم غير مختصة، كما تعرض العديد منهم للإخفاء القسري.

وأشار إلى أن الإعدامات لم تتوقف في مصر منذ العام 2014 وحتى الآن، موضحا أنه قد بلغ عدد من نفذ بحقهم الإعدام خلال هذه الفترة نحو 200 شخص، وهو رقم مرتفع لم تشهد له مصر مثيلا حتى خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبناء عليه فإن أحكام الإعدام رسالة من السيسي لكل من يعترض طريق حكمه.

يذكر أن منصة "نحن نسجل" الحقوقية أعلنت أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام بحق 15 معتقلا سياسيا صباح أمس السبت، وكانت مصادر مصرية قد أكدت السبت إعدام السلطات اثنين فقط من المعتقلين في قضية ما يعرف بفض اعتصام الإسكندرية عام 2013.

يأتي هذا في ظل مظاهرات تجري في أجواء من الاحتقان والاحتجاج الشعبي ضد سياسات نظام الرئيس المصري، بالإضافة إلى التردي المعيشي الذي يعاني منه المواطنون في مصر.

بدوره قال المحامي والمحلل السياسي أسعد هيكل إن المحكمة تتشدد في إيصال العقوبة إلى الإعدام بحق المدانين بقتل مدنيين أو تعريض حياتهم للخطر، ولا يأخذ القاضي فقط الحكم بالإعدام، بل إن هناك لجنة قضاة هي من تتخذ الحكم، كما أن القانون المصري يمنح المتهم العديد من الضمانات التي تمكنه الطعن في الحكم.

وأضاف أن الحكم بالإعدام يأخذ الكثير من الوقت حتى يقر وينفذ وليس كما يصور البعض ممن يريدون خلط الأوراق، حسب وصفه، مؤكدا أن تنفيذ الحكم يحاط بالكثير من السرية حتى على المتهم نفسه، متهما المنظمات الحقوقية بتسيس العمل والتبعية لجماعة الإخوان المسلمين، ومستبعدا أن يكون هناك أي ربط بين الاحتجاجات في الشارع وتنفيذ هذه الأحكام.

من جهته قال مسؤول الحملات بمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" آدم شابيرو إن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر يثير العديد من التساؤلات، كما أن سلطات السجون المصرية تواجه العديد من التهم المتعلقة بوفاة المعتقلين داخل السجون بسبب الإهمال الصحي، رافضا تقبل الرواية التي تقدمها السلطات المصرية.

وشكك في صحة رواية الإعدام، فاتحا فرضية الموت بالإهمال الطبي، بالإضافة إلى تهرب السلطات المصرية من إعلان ذلك خوفا من المزيد من الانتقادات الدولية لها، معتبرا تنفيذ الأحكام إرسالا لرسالة للمحتجين في الشارع.

يذكر أن النظام المصري قد واجه انتقادات حقوقية دولية متكررة بسبب ما وصفته منظمات بإسرافه في تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضيه بعد محاكمات وصفت بالجائرة، وتحتل مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتبة السادسة عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.