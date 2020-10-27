بحثا أزمة سد النهضة.. ما رسائل لقاء السيسي والبرهان لإثيوبيا؟

قال الكاتب والمحلل السياسي مجدي شندي إن لقاء السيسي والبرهان يبعث رسائل منها أن المماطلة الإثيوبية في المفاوضات حول سد النهضة ينبغي أن تنتهي، خصوصا أن مصر والسودان قد ضاقتا ذرعا بهذه المماطلة.

ودعا شندي -في حديث لحلقة (2020/10/27) من برنامج "ما وراء الخبر"- إثيوبيا لوقف التعنت الذي تبديه بشأن سد النهضة، وعدم جرّ الأزمة إلى طرق مسدودة، لأنها ستكون المتضرر الأول آنذاك.

ووفق بيان للخارجية المصرية، فإن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة، خلص إلى تمسك بلديهما بالتوصل إلى ما سمياه اتفاقا قانونيا ملزما، يضمن قواعد واضحة لعملية تعبئة وتشغيل سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أن اللقاء الذي تمّ بحضور رئيسي مخابرات البلدين، أكد أيضا التوافق بين القاهرة والخرطوم على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين السوداني والمصري، باعتبارها مسألة أمن قومي.

في المقابل، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي محمد العروسي أن الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا ذو طبيعة استرشادية ليست إلزامية، مشيرا إلى أن أديس أبابا لن توقع على اتفاق يحرمها من الاستفادة بشكل كامل من مياه النيل.

وأضاف العروسي أن مباحثات السيسي والبرهان ليست غريبة، فقد اختارت القاهرة دعم المكون العسكري للحكم في السودان، بينما اختارت إثيوبيا دعم المكون السياسي المدني.

من جهته، رفض الكاتب والباحث السياسي السوداني خالد التيجاني الحديث عن دعم مصري للعسكر في السودان، مشيرا إلى أن بلاده دولة ذات سيادة تبحث عن مصالحها فيما يخص مياه النيل.

وأوضح التيجاني أن الموقف السوداني فيما يتعلق بسد النهضة لم يتغير منذ العهد الماضي، ويستند على أن للسد منافع بالنسبة للسودان، لكن هناك مخاطر إذا لم يتم التنسيق بشأن ملء خزان السد وتشغيله.

نسف السد

وعن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن القاهرة قد تنسف سد النهضة، قال العروسي إن ترامب لا يعي ما يقول، لأن المتضرر في هذه الحالة هما السودان ومصر.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مجدي شندي إن مصر أكدت مرارا وتكرارا على أهمية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، معتبرا أن تحذير ترامب بمثابة ضوء أخضر في حال استمرار ما أسماه التعنت الإثيوبي.