رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. من المستفيد؟ وهل يقود للتطبيع؟

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن الفرحة السودانية بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لن تتم قبل أن يصدر الكونغرس قرارا بهذا الشأن.

وأضاف خلف الله -في حديث لحلقة (2020/10/20) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن ترامب حريص على استغلال هذه القضية في الضغط على الحكومة السودانية من أجل التطبيع مع إسرائيل.

وأكد خلف الله -وهو المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي أيضا- أن قضية التطبيع ليست من اختصاص الحكومة الانتقالية، وإنما يجب أن يصدر مثل هذا القرار من حكومة منتخبة وبرلمان منتخب، مشددا في الوقت نفسه على موقف السودان الثابت من القضية الفلسطينية.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان رحبت بإعلان الرئيس ترامب عزمه على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في حال إيداع الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار تعويضات لضحايا "إرهاب" من الأميركيين.

وفي حين أكدت الحكومة الانتقالية في السودان أنها حولت بالفعل المبلغ المتفق عليه، مشيرة إلى الفوائد الجمة التي تحققها الخرطوم من هذه الخطوة، فإنها شددت في الوقت نفسه على عدم ارتباط الصفقة بأي ملف آخر، في سياق الرد على احتمال رهنها بتطبيع العلاقة مع إسرائيل.

من جانبه، قال كبير الباحثين في المركز الأفريقي بالمجلس الأطلسي كاميرون هدسون إنه يتعين على الرئيس الأميركي أن يبعث رسالة رسمية إلى الكونغرس، الذي يتعين عليه الرد خلال 45 يوما على طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح هدسون أن الكونغرس سيصدر لاحقا قانونا بأن السودان دولة ذات سيادة، على اعتبار أن إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يفقده الحصانة أمام المحاكم الأميركية، مستدركا أن هذا الأمر يواجه صعوبة بسبب وجود عدد من القضايا ضد السودان أقامها ضحايا التفجيرات التي وقعت في نيروبي ودار السلام و11 سبتمبر/أيلول وغيرها.

من جهته، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي طاهر المعتصم إن المفاوض السوداني كان مصرا على حصول بلاده على الحصانة القضائية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

توقيت القرار

وعن توقيت إعلان ترامب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال هدسون إن هذا القرار يتم التحاور بشأنه منذ وصول الحكومة الانتقالية إلى السلطة في السودان قبل نحو عام، نافيا حصول ترامب على أي مكاسب انتخابية جراء هذا الإعلان.

وفي حين أكد هدسون أن هناك حوارا أميركيا سودانيا بخصوص التطبيع مع إسرائيل، فإنه أشار إلى أن لهذا مسارا مختلفا عن مسار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورأى المعتصم أن القرار الأميركي يعني عدم معارضة الإدارة الأميركية أي طلب بدعم مالي تطلبه الحكومة السودانية من المنظمات الدولية.

وأشار المعتصم إلى حديث وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي بأن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب سيعود بفوائد مالية كبيرة على البلاد، أبرزها إعفاء الخرطوم من الديون المترتبة عليها والبالغة 60 مليار دولار.