هدنة وتبادل الاتهامات.. هل سيصمد وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ؟ وأي حسابات تحكمه؟

قال الباحث في مركز تحليل العلاقات الدولية جافيد فيليف إن وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ مؤقت فقط لأسباب إنسانية.

واعتبر في تصريحاته لبرنامج "ما وراء الخبر" (2020/10/10) أن الاتفاق دفع الطرفين إلى إيقاف أنشطة الجنود وتبادل الأسرى والجثث، موضحا أنه لا يرقى لمستوى الاتفاق، بل هو إعلان فقط، حيث طالبت أذربيجان الجانب الأرميني بأن يقدم برنامجا لانسحاب القوات الأرمينية المسلحة كما ورد في قرارات مجلس الأمن عام 1993.

وكان الهدوء ساد جبهات القتال بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ، بعد تبادل الجانبين الاتهامات بخرق الهدنة الموقعة في موسكو، وبينما أكدت يريفان أن الأولوية لضمان أمن الأرمن في قره باغ وحقهم في تقرير المصير قالت باكو إن أرمينيا حظيت بفرصة أخيرة للتفاوض وسحب قواتها من الإقليم.

وأضاف فيليف أن هذا الإعلان نص على أن صيغة المفاوضات لا تتغير، ولكن في السنة الماضية حاول رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تغيير صيغة المفاوضات وإدراج إقليم ناغورني قره باغ -الذي يقع في أراضي أذربيجان- ضمن عملية التفاوض.

هدنة وتبادل الاتهامات

من جهته، قال سوس أفيتيسيان المحلل السياسي والنائب في البرلمان الأرميني إن الجانب الأرميني ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، فيما اتهم أذربيجان بقصف قرية داخل أرمينيا "وهو ما يثبت عدم استعداد الجانب الأذري للالتزام بالاتفاق"، مشددا على أن أرمينيا ملتزمة بالاتفاق وترغب أن تستعيد أذربيجان جثامين جنودها لكنها لا ترى معاملة بالمثل، مبينا أن الجانب الأذري تزيد شهيته للاحتلال، على حد قوله.

بدوره، ذهب الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف إلى أن فرص صمود اتفاق الهدنة الموقع في موسكو مرتبطة بمدى التزام أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن روسيا تريد ضمان نجاح الهدنة ووقف الاقتتال على الأقل بشكل يمكن يضمن نجاح عمليات تبادل الأسرى وجثث القتلى.

واعتبر أفيتيسيان أن أرمينيا مستعدة للتفاوض انطلاقا من وقف إطلاق النار على أساس إنساني، ولكن في المقابل تجد انتهاكا لهذا الوقف، مشددا على أن أرمينيا ترى أن الاعتراف الدولي بإقليم قره باغ هو الطريق الوحيد لضمان حق الشعب فيه.

فيما أكد أونتيكوف أن ضمان الهدنة بين البلدين يعد فرصة جيدة لاستئناف المباحثات بشأن تسوية شاملة، مشيرا إلى أن كل المفاتيح في يد البلدين، ولكن كل الدول المتدخلة في القضية -بما فيها روسيا- ستحاول جاهدة أن يجلس الطرفان إلى طاولة الحوار، ومحاولة تحقيق تقدم إضافي لحل الأزمة بشكل كامل.