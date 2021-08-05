25:31

من برنامج: المشاء المشاء ـ الأجناس الأدبية.. "الهايكو"

تطرقت حلقة (2021/8/5) من برنامج “المشاء” ضمن سلسلة نظريات الأجناس الأدبية، إلى موضوع ” الهايكو”، وهو نوع شعري ياباني. واستضافت الحلقة الشاعر والكاتب، سامح درويش، والشاعر والمترجم، حسني التهامي.