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من برنامج: المشاء

المشاءـ الأجناس الأدبية.. فن الترسل

واصلت حلقة (2021/7/8) من برنامج “المشاء” تناول موضوع نظريات الأجناس الأدبية، وركزت هذه المرة على “فن الترسل”، حيث استضافت أستاذ الأدب والنقد فوزي عيسى، وأستاذ الأدب والنقد صالح بن رمضان.
8/7/2021-|آخر تحديث: 8/7/202111:17 PM (مكة المكرمة)
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