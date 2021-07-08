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24:13
من برنامج:
المشاء
المشاءـ الأجناس الأدبية.. فن الترسل
واصلت حلقة (2021/7/8) من برنامج “المشاء” تناول موضوع نظريات الأجناس الأدبية، وركزت هذه المرة على “فن الترسل”، حيث استضافت أستاذ الأدب والنقد فوزي عيسى، وأستاذ الأدب والنقد صالح بن رمضان.
8/7/2021
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آخر تحديث: 8/7/2021
11:17 PM (مكة المكرمة)
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