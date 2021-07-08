24:13

من برنامج: المشاء المشاءـ الأجناس الأدبية.. فن الترسل

واصلت حلقة (2021/7/8) من برنامج “المشاء” تناول موضوع نظريات الأجناس الأدبية، وركزت هذه المرة على “فن الترسل”، حيث استضافت أستاذ الأدب والنقد فوزي عيسى، وأستاذ الأدب والنقد صالح بن رمضان.