25:17

من برنامج: المشاء المشاء- أجناس أدبية.. النادرة

واصلت حلقة (2021/7/29) من برنامج “المشاء” تناول الأجناس الأدبية، وخُصصت الحلقة للنادرة منها، واستضافت أستاذ الأدب العربي والسرديات محمد القاضي، وأستاذ البلاغة وتحليل الخطاب محمد مشبال.