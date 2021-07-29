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25:17

من برنامج: المشاء

المشاء- أجناس أدبية.. النادرة

واصلت حلقة (2021/7/29) من برنامج “المشاء” تناول الأجناس الأدبية، وخُصصت الحلقة للنادرة منها، واستضافت أستاذ الأدب العربي والسرديات محمد القاضي، وأستاذ البلاغة وتحليل الخطاب محمد مشبال.
29/7/2021
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