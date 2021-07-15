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من برنامج: المشاء المشاء- أجناس أدبية.. القصة القصيرة جدا

تناولت حلقة (2021/7/15) من برنامج “المشاء” القصة القصيرة جدا باعتبارها واحدة من الأجناس الأدبية، واستضافت الحلقة القاص والناقد أحمد جاسم الحسين وأستاذة الأدب العربي الحديث امتنان الصمادي.