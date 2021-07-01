24:47

من برنامج: المشاء المشاء.. الأجناس الأدبية.. المقامة

واصل “المشاء” في حلقة (2021/7/1) بحثه في الأجناس الأدبية، حيث خصص هذه الحلقة لبحث فن المقامة. وتوقف عند أهم ما ميز هذا الفن وكيف أبدع فيه علماء الأدب العربي.