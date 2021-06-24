24:54

من برنامج: المشاء المشاء- أجناس أدبيّة.. الخُطبة

تناولت حلقة (2021/6/24) من برنامج “المشاء” الخُطبة باعتبارها واحدة من الأجناس الأدبية، واستضافت الحلقة أستاذ الخطابة والنظريات الحجاجية طاهر بن يحي، وأستاذ البلاغة وتحليل الخطاب عماد عبد اللطيف.