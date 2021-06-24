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من برنامج: المشاء

المشاء- أجناس أدبيّة.. الخُطبة

تناولت حلقة (2021/6/24) من برنامج “المشاء” الخُطبة باعتبارها واحدة من الأجناس الأدبية، واستضافت الحلقة أستاذ الخطابة والنظريات الحجاجية طاهر بن يحي، وأستاذ البلاغة وتحليل الخطاب عماد عبد اللطيف.
24/6/2021-|آخر تحديث: 24/6/202108:24 PM (مكة المكرمة)
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