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24:44
من برنامج:
المشاء
المشاء- الأجناس الأدبية
ناقش برنامج “المشاء” في حلقة (2021/6/17) نظرية الأجناس الأدبية، واستضاف الأكاديمي والناقد سعيد يقطين، والأديبة نادية هناوي، حيث دار بينهما نقاش معمق حول هذه النظرية، ودافع كل منهما عن وجهات النظر التي
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17/6/2021
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