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24:44

من برنامج: المشاء

المشاء- الأجناس الأدبية

ناقش برنامج “المشاء” في حلقة (2021/6/17) نظرية الأجناس الأدبية، واستضاف الأكاديمي والناقد سعيد يقطين، والأديبة نادية هناوي، حيث دار بينهما نقاش معمق حول هذه النظرية، ودافع كل منهما عن وجهات النظر التي
17/6/2021
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المشاء – لغة برايل

24:27
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المشاء – لغة الإشارة

24:52
(الجزيرة)

المشاء.. المترجمون الفوريون

25:28
(الجزيرة)

المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس

25:41
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