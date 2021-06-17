24:44

من برنامج: المشاء المشاء- الأجناس الأدبية

ناقش برنامج “المشاء” في حلقة (2021/6/17) نظرية الأجناس الأدبية، واستضاف الأكاديمي والناقد سعيد يقطين، والأديبة نادية هناوي، حيث دار بينهما نقاش معمق حول هذه النظرية، ودافع كل منهما عن وجهات النظر التي

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