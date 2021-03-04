البث الحي
24:52

من برنامج: المشاء

المشاء – لغة الإشارة

استضاف “المشاء” في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/3/4) ناجي زَكارنة، سمير سَمرين ومحمد البنعلي الذين تحدثوا عن تاريخ لغة الإشارة ودورها الكبير في نقل ما يجري في العالم إلى الصم والبكم.
4/3/2021
المزيد من حلقات برنامج:
المشاء
(الجزيرة)

المشاء.. المترجمون الفوريون

25:28
(الجزيرة)

المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس

25:41
(الجزيرة)

مترجمون بين العربية واليونانية.. بيرسا كوموتسي وخالد رؤوف

25:53
(الجزيرة)

المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت

25:54
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المشاء
(الجزيرة)

المشاء.. المترجمون الفوريون

25:28
(الجزيرة)

المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس

25:41
(الجزيرة)

مترجمون بين العربية واليونانية.. بيرسا كوموتسي وخالد رؤوف

25:53
(الجزيرة)

المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت

25:54
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

تراجع أوروبي عن إدانة إيران.. هل اقتربت أزمة الملف النووي من الحل؟

"المحرض قاتل" عنوان حملة في العراق تظهر غضب المغردين.. لماذا؟

(الجزيرة)

زاده للجزيرة: إسرائيل لها مخططات خطيرة في المنطقة وإيران سترد إذا اقتضت الضرورة ذلك

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- هجمات جديدة ضد قاعدة للقوات الأميركية بالعراق.. من المستفيد ولماذا الآن؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لا تصلحها عبارات الأسف.. 10 أسرار لا يجب البوح بها لشريك حياتك

التسرع في إلقاء اللوم عليه وحده لن يكون مفيدا لاستقرار الزواج (مواقع التواصل الاجتماعي)

هجوم عين الأسد.. أصابع الاتهام تتجه إلى فصيل عراقي وواشنطن تتمهل لاختيار توقيت الرد ومكانه

برقيات تقنية: شارب هتلر يسبب مشكلة لأمازون وانفجار مركبة ماسك الفضائية.. وأخبار أخرى

أمازون لم تكن موفقة في اختيار تصميم لأيقونة تطبيقها حيث شبهه المستخدمون بشارب هتلر (الأوروبية)

بطاقات حمراء وركلة جزاء.. خبيرا تحكيم يعلقان على قرارات حكم مباراة برشلونة وإشبيلية

المباراة كانت زاخرة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل (مواقع التواصل)