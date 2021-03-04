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24:52
من برنامج:
المشاء
المشاء – لغة الإشارة
استضاف “المشاء” في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/3/4) ناجي زَكارنة، سمير سَمرين ومحمد البنعلي الذين تحدثوا عن تاريخ لغة الإشارة ودورها الكبير في نقل ما يجري في العالم إلى الصم والبكم.
4/3/2021
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