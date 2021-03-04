24:52

من برنامج: المشاء المشاء – لغة الإشارة

استضاف “المشاء” في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/3/4) ناجي زَكارنة، سمير سَمرين ومحمد البنعلي الذين تحدثوا عن تاريخ لغة الإشارة ودورها الكبير في نقل ما يجري في العالم إلى الصم والبكم.