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24:27
من برنامج:
المشاء
المشاء – لغة برايل
استضاف “المشاء” في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/3/11) سناء السعدي وفيصل الكوهجي اللذين تحدثا عن تاريخ لغة برايل وأهميتها، وهو نظام من النقاط البارزة التي يمكن قراءتها بالأصابع من قبل المكفوفين.
11/3/2021
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