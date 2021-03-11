24:27

من برنامج: المشاء المشاء – لغة برايل

استضاف “المشاء” في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/3/11) سناء السعدي وفيصل الكوهجي اللذين تحدثا عن تاريخ لغة برايل وأهميتها، وهو نظام من النقاط البارزة التي يمكن قراءتها بالأصابع من قبل المكفوفين.