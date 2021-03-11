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من برنامج: المشاء

المشاء – لغة برايل

استضاف “المشاء” في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/3/11) سناء السعدي وفيصل الكوهجي اللذين تحدثا عن تاريخ لغة برايل وأهميتها، وهو نظام من النقاط البارزة التي يمكن قراءتها بالأصابع من قبل المكفوفين.
11/3/2021
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