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25:54
من برنامج:
المشاء
المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت
استضافت حلقة (2021/2/4) من برنامج “المشاء” المترجم من العربية إلى الألمانية إبراهيم أبو هشهش، والمترجمة من الألمانية إلى العربية كلاوديا أوت؛ للحديث عن الترجمة بين اللغتين، وأبرز محطاتها التاريخية.
5/2/2021
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آخر تحديث: 6/2/2021
09:53 AM (مكة المكرمة)
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