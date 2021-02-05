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25:54

من برنامج: المشاء

المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت

استضافت حلقة (2021/2/4) من برنامج “المشاء” المترجم من العربية إلى الألمانية إبراهيم أبو هشهش، والمترجمة من الألمانية إلى العربية كلاوديا أوت؛ للحديث عن الترجمة بين اللغتين، وأبرز محطاتها التاريخية.
5/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202109:53 AM (مكة المكرمة)
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