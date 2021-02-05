25:54

من برنامج: المشاء المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت

استضافت حلقة (2021/2/4) من برنامج “المشاء” المترجم من العربية إلى الألمانية إبراهيم أبو هشهش، والمترجمة من الألمانية إلى العربية كلاوديا أوت؛ للحديث عن الترجمة بين اللغتين، وأبرز محطاتها التاريخية.