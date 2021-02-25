25:28

من برنامج: المشاء المشاء.. المترحمون الفوريون

استضاف المشاء في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/2/25) المترجمين الفوريين موفق فائق توفيق ويفغيني سيدروف اللذين تحدثا عن التحديات والصعوبات التي تواجه العاملين بهذه المهنة،

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