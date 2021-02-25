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25:28
من برنامج:
المشاء
المشاء.. المترحمون الفوريون
استضاف المشاء في حلقته التي بثت مساء الخميس (2021/2/25) المترجمين الفوريين موفق فائق توفيق ويفغيني سيدروف اللذين تحدثا عن التحديات والصعوبات التي تواجه العاملين بهذه المهنة،
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25/2/2021
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