search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
25:41
من برنامج:
المشاء
المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس
رافق المشاء في حلقته بتاريخ (2021/2/18) المترجمين المعروفين عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس، حيث عادا في الحديث لبداية تعلقهما بالترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية وبالعكس،
18/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
المشاء
مترجمون بين العربية واليونانية.. بيرسا كوموتسي وخالد رؤوف
play
25:53
المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت
play
25:54
المشاء- مترجمون.. محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي
play
25:45
مترجمون بين العربية والفرنسية.. ريتشارد جاكمون وبدر الدين عرودكي
play
25:54
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المشاء
مترجمون بين العربية واليونانية.. بيرسا كوموتسي وخالد رؤوف
play
25:53
المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت
play
25:54
المشاء- مترجمون.. محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي
play
25:45
مترجمون بين العربية والفرنسية.. ريتشارد جاكمون وبدر الدين عرودكي
play
25:54
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
هل ترامب كان المشكلة؟ لماذا عادت علاقات الناتو وأميركا إلى أحسن عهدها؟
المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس
السعودية طالبت الشركات الأجنبية بنقل مقارّها إلى أراضيها.. لماذا غضب الإماراتيون ومم يخشون؟
بكسر التاء.. كيف يواجه العرب تحديات الهوية في الغـرب ؟
الأكثر قراءة
شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان
السيسي طالب بمعارضة وحدد شروطها.. فما رأي المعارضين؟
كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية.. سؤال وجواب
السر في الاستهلاك الزائد للأكسجين .. 6 أسباب تجعل تمارين المقاومة أفضل لخسارة الوزن