البث الحي
25:41

من برنامج: المشاء

المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس

رافق المشاء في حلقته بتاريخ (2021/2/18) المترجمين المعروفين عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس، حيث عادا في الحديث لبداية تعلقهما بالترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية وبالعكس،
18/2/2021
المزيد من حلقات برنامج:
المشاء
(الجزيرة)

مترجمون بين العربية واليونانية.. بيرسا كوموتسي وخالد رؤوف

25:53
(الجزيرة)

المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت

25:54
(الجزيرة)

المشاء- مترجمون.. محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي

25:45

مترجمون بين العربية والفرنسية.. ريتشارد جاكمون وبدر الدين عرودكي

25:54
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
المشاء
(الجزيرة)

مترجمون بين العربية واليونانية.. بيرسا كوموتسي وخالد رؤوف

25:53
(الجزيرة)

المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت

25:54
(الجزيرة)

المشاء- مترجمون.. محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي

25:45

مترجمون بين العربية والفرنسية.. ريتشارد جاكمون وبدر الدين عرودكي

25:54
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

هل ترامب كان المشكلة؟ لماذا عادت علاقات الناتو وأميركا إلى أحسن عهدها؟

(الجزيرة)

المشاء.. المترجمان عبد الواحد لؤلؤ ونانسي روبرتس

(الجزيرة)

السعودية طالبت الشركات الأجنبية بنقل مقارّها إلى أراضيها.. لماذا غضب الإماراتيون ومم يخشون؟

(الجزيرة)

بكسر التاء.. كيف يواجه العرب تحديات الهوية في الغـرب ؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)

السيسي طالب بمعارضة وحدد شروطها.. فما رأي المعارضين؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية.. سؤال وجواب

هناك عدد كبير من العملات الرقمية أشهرها بتكوين وإيثريوم وريبل (شترستوك)

السر في الاستهلاك الزائد للأكسجين .. 6 أسباب تجعل تمارين المقاومة أفضل لخسارة الوزن

إذا كنت ترغب في حرق الدهون وفقدانها في أقصر وقت ممكن فأنت بحاجة إلى تمارين المقاومة (بيكسلز)