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25:53
من برنامج:
المشاء
مترجمون بين العربية واليونانية.. بيرسا كوموتسي وخالد رؤوف
استضافت حلقة (2021/2/11) من برنامج “المشاء” المترجمة من العربية إلى اليونانية بيرسا كوموتسي، والمترجم من اليونانية إلى العربية خالد رؤوف؛ للحديث عن رواد الترجمة بين اللغتين، وأبرز محطاتها.
11/2/2021
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