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من برنامج: المشاء المشاء.. جبار ياسين.. القارئ البغدادي

رافق “المشاء” في حلقة بثت بتاريخ 2021/12/29 الأديب العراقي المعروف جبار ياسين، وأطلت معه على بدايته في عالم الأدب والتي استهلها بالعمل في الصحافة، وواصلت “المشاء”