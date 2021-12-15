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من برنامج: المشاء المشاء ..عبد الغني العاني..كتابة الكتابة

رافق المشاء في حلقته بتاريخ (2021/12/15) الخطاط العراقي عبد الغني العاني الذي تحدث عن فن الكتابة والخط في اللغة العربية