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25:33
من برنامج:
المشاء
مترجمون بين العربية والفارسية.. موسى بيدج ومصطفى البكور
استضافت حلقة (2020/10/8) من برنامج "المشاء" المترجم من العربية إلى الفارسية موسى بيدج، والمترجم من الفارسية إلى العربية مصطفى البكور؛ للحديث عن رواد الترجمة بين اللغتين، وأبرز محطاتها.
8/10/2020
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